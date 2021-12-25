Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla merkeze gelenler kayak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezinde kayak eğitmenliği yapan Orhan Üstündağ, AA muhabirine, yağan karla sezonun açıldığını belirterek, "Hayırlı sezonlar olsun herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz. Sarıkamış çok güzel, pistler çok güzel, oteller de doluyor, yine kar yağışı olur inşallah." dedi.

Vatandaşlardan Zakir Akın da kayağın keyfini yaşadıklarını ifade ederek, "Sezon açıldı, yeteri kadar kar var ve her şey çok güzel. Otellere misafirler gelmeye başladı, umarım güzel bir sezon olur." diye konuştu.

Kayak merkezinin 5 telesiyej, toplam 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pisti bulunuyor.