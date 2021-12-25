Üye Girişi
Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

25.12.2021 14:18
Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla merkeze gelenler kayak ve snowboard yaptı.

Kayak merkezinde kayak eğitmenliği yapan Orhan Üstündağ, AA muhabirine, yağan karla sezonun açıldığını belirterek, "Hayırlı sezonlar olsun herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz. Sarıkamış çok güzel, pistler çok güzel, oteller de doluyor, yine kar yağışı olur inşallah." dedi.

Vatandaşlardan Zakir Akın da kayağın keyfini yaşadıklarını ifade ederek, "Sezon açıldı, yeteri kadar kar var ve her şey çok güzel. Otellere misafirler gelmeye başladı, umarım güzel bir sezon olur." diye konuştu.

Kayak merkezinin 5 telesiyej, toplam 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pisti bulunuyor.

YORUMLAR
500

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkiye, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


AK Parti'den aldığı bilgiyi aktardı ve müjdeyi verdi: Emeklilere yüzde 30-40 zam AK Parti'den aldığı bilgiyi aktardı ve müjdeyi verdi: Emeklilere yüzde 30-40 zam         
14:21
Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör         
14:15
Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı         
14:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:15 Görüntüler Bursa'dan! Yaşlı adam, her yerde örgü örüyor
14:14 Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör
14:09 Tırnakçılık yapan hırsız, bin pişman oldu! Esnaf önce fırçayla vurdu, uçan tekmeyle de son vuruşu yaptı
14:04 Ahıra giren çiftçi, inekteki tuhaflığı hemen fark etti! Hayvanın memesinden katı halde süt çıktı
13:59 İbo'dan hayranına büyük jest: Kredi borcunu üstlendi
13:52 Galatasaray transferi resmen açtı! Mostafa Mohamed'le 3 yıllık sözleşme tamam
13:44 Kocaman elleri var! Pembe el balığı 22 yıl sonra ilk kez görüntülendi
13:42 Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor
13:34 Alex de Souza, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ünlü yıldız suskunluğunu bozdu
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 14:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Cıbıltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement