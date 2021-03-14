Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayak keyfi mart ayında da devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezinde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden yağışla 2 bin 634 metre rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere yükseldi.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde mekanlarından Cıbıltepe'ye gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak eğitmeni Şener Ağbaba, AA muhabirine, 3 gün önce yağan karın sezonu uzattığını, turizmciler ve kayakseverlerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen kış sezonunun iyi geçtiğini belirten Ağbaba, "Otellerimiz şu anda dolu ve sezonun nisan ayının 15'ine kadar uzamasını tahmin ediyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Hava güzel, iklim güzel, bu mevsimde bu kar başka yerde bulunmaz." dedi.

Cavit Öztaş ise sezonun uzamasının kayakla ilgilenenlerin yüzünü güldürdüğünü bildirerek, "Sezon başında salgın yüzünden biraz sıkıntılar yaşadık ama şu anda herhangi bir problem yok. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde, 5 telesiyej ile toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ile konuklara hizmet veriliyor.