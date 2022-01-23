Cıbıltepe Kayak Merkezinde sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe ve Ağrı Küpkıran kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen aileler, çocuklarıyla kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'nı aştığı merkezde, yurt içi ve dışından gelen turistler de sarıçam ormanlarıyla çevrili pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Mustafa Gürkan, AA muhabirine, harika pistleri bulunan kayak merkezinde güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Gece de kayak için teleferiklerin açıldığını ifade eden Gürkan, "Gece kayak yapılması ayrı güzel. Yarıyıl dolayısıyla herkes gelmeye başladı. Otellerde yoğunluk var. Buraya geleceklerin önceden yerlerini ayırması gerekiyor." dedi.

Iğdır'dan gelen Soner Silgan da "Burası çok güzel, insanları çok iyi, tüm güzellikler bir arada. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocukları eğlendirelim dedik. Aynı zamanda biz de eğleniyoruz." ifadesini kullandı.