Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda - Son Dakika

Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sezona veda eden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayakseverler son kez kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sezona veda eden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayakseverler son kez kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'te kayak sezonu, saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Kayak sezonunun sonuna gelinmesi ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Cıbıltepe'de bugün bazı kayak severler son kez kayak ve snowboard yaptı.

Kayak severlerden Aslı İnaç, güzel bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Sezon başı çok kar yağmadı ama buna rağmen kar kalitesi ve Sarıkamış'ın doğası harikaydı. Bugün de son kayağımızı yaparak sezonun kapanışını yaptık. İnşallah gelecek sezon daha verimli ve daha güzel geçer." dedi.

Kayakçılardan Enes Demir ise Cıbıltepe'de bahar olmasına rağmen pistlerin çok güzel olduğuna dikkati çekerek, "Sezon sonu olmasına rağmen pistlerde çok güzel kar var. Ancak koranavirüs nedeniyle kayak tesisleri kapanıyor. Seneye herkesi Sarıkamış'a bekleriz." ifadelerini kullandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Aklıma dükkan geliyor, dostlar arkadaşlar geliyor, evde duramıyorum"
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:23:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]