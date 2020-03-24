Cıbıltepe Kayak Merkezinden sezona veda - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sezona veda eden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayakseverler son kez kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'te kayak sezonu, saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Kayak sezonunun sonuna gelinmesi ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Cıbıltepe'de bugün bazı kayak severler son kez kayak ve snowboard yaptı.

Kayak severlerden Aslı İnaç, güzel bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Sezon başı çok kar yağmadı ama buna rağmen kar kalitesi ve Sarıkamış'ın doğası harikaydı. Bugün de son kayağımızı yaparak sezonun kapanışını yaptık. İnşallah gelecek sezon daha verimli ve daha güzel geçer." dedi.

Kayakçılardan Enes Demir ise Cıbıltepe'de bahar olmasına rağmen pistlerin çok güzel olduğuna dikkati çekerek, "Sezon sonu olmasına rağmen pistlerde çok güzel kar var. Ancak koranavirüs nedeniyle kayak tesisleri kapanıyor. Seneye herkesi Sarıkamış'a bekleriz." ifadelerini kullandı.