Küpkıran kayak merkezlerinde sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Ağrı'da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi'nin drone ile görüntüsü

Ailelerin çocuklarıyla kızaklarla kayması

Ziyaretçilerden Hasan Akdağ ile röportaj

Kerem Güngör ile röportaj

Kayak merkezinde yoğunluğun oluşması

Çocuklarla röportaj AĞRI - Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, Küpkıran kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı'da da kent merkezine 10 dakika mesafedeki merkeze gelen aileler, 750'şer metrelik 3 pistte çocuklarıyla kızağa binip, kayak yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Hasan Akdağ, misafirliğe geldiği kentte çocuklarıyla kayak yapmak için merkeze geldiklerini söyledi.

Kentte her yerin karla kaplandığını belirten Akdağ, "Rabb'im bereketini verdi her tarafta kar yağdı. Ağrı soğuk ama bana çok iyi geldi. Çok memnunum. Burası çok güzel bir memleket." diye konuştu.

Kerem Güngör ise cuma günü karne alan çocuklarıyla eğlenmek için merkeze geldiklerini anlattı.

Öğrenci Aybüke Tuana Kayserili de "Burada hem gece hem de gündüz kayak yapabiliyoruz. 4 yaşında kayağa başladım 9 yıldır kayak yapıyorum." dedi.