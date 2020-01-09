Cıbıltepe yeni sezonun ilk yabancı turist kafilelerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve bir süre önce yeni kayak sezonunu açan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, yabancı turist kafilelerini ağırlıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı, uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'de son dönemde aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının yeterli miktara ulaşmasıyla gecikmeli de olsa yeni kayak sezonunu açan Cıbıltepe, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Kayak severlere güvenli pistlerinde kayak, snowboard ve kızakla kayak yapma imkanı sunan kayak merkezine yabancı turist kafileleri de gelmeye başladı.

Zirvesi 2 bin 634 metreye ulaşan ve uzun kayak pistleriyle rağbet gören kayak merkezinde Türkiye'de ilk defa yapılan, konforlu ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıyabilen telesiyej de hizmete girdi. Cıbıltepe'de son yapılan telesiyejin de aralarında yer aldığı 5 telesiyej, toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pisti hizmet veriyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışıyla yurt içinden ve yurt dışından Cıbıltepe'ye talebin arttığını söyledi.

"Sarıkamış'a olan ilgi her geçen gün artıyor"

Tahana, sezonun ilk Rus ve Gürcü kafilesini ağırladıklarını belirterek, "Yılbaşı sonrası onların zaten geniş bir tatil dönemleri var. Sarıkamış'a olan ilgi her geçen dönem daha da artıyor. Özellikle Rusya'dan ve Gürcistan'dan ilgi daha fazla, yeni sezonda ilk iki grubumuzu ağırladık. Önümüzdeki haftalarda yine Rusya'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan ve İran'dan gruplarımızı ağırlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Pistlerin durumunun iyi olduğunu ifade eden Tahana, "Kar yağışı önümüzde ki günlerde yine olacak. Misafirlerimiz de hem bizlerden hem kayak merkezinden memnunlar, her şeyin çok güzel olduğunu söylediler. Yaptığımız bağlantılarla inşallah yabancı konuklarımızın devamı gelecek." dedi.

Gürcistandan gelen Teimuraz Varshanıdze ise Sarıkamış'ta doğanın muhteşem olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarım ve ailemle Sarıkamış'a geldik, her şey çok güzel. Buradaki insanlar çok misafirperver, umarım her sene burayı görmeye gelirim. Arkadaşlarıma Sarıkamış'tan bahsettim, beğendiler, onlar da buraya gelecek." ifadesini kullandı.