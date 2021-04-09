Cibuti'de cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde TSİ 05.00'da başlayan oy verme işlemi, 18.00'a kadar devam edecek.

Cibuti'de yaklaşık 215 bin seçmen sandığa gidecek.

Muhalefet, seçimi boykot ediyor

Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'in görev süresinin dolması dolayısıyla yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, halihazırdaki cumhurbaşkanı ve iktidardaki İlerleme için Halk Hareketi (RPP) lideri Guelleh ve bağımsız aday Zekeriya İsmail Farah yarışıyor.

Muhalefet ise özgür ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle seçimi boykot ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Guelleh, 5. kez aday oldu

Ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1977'den beri iktidardaki RPP'nin ikinci genel başkanı ve ülkenin ikinci cumhurbaşkanı Guelleh, istikrar vurgusuyla yürüttüğü seçim kampanyasında mevcut projelerini devam ettirebilmek için 5. kez aday oldu.

Rakibi 56 yaşındaki iş insanı Farah ise kamuoyu tarafından yeterince tanınmıyor. Birkaç küçük miting dışında seçim kampanyası düzenlemeyen Farah, aday olabilmek için Fransa vatandaşlığından vazgeçti.

Adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek seçimde sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

Afrika ve Arap Birliği, seçimler için ülkeye gözlemciler gönderdi.

1999'da yapılan ilk çok partili cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan RPP adayı Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, 2005, 2011 ve son olarak 8 Nisan 2016'da yapılan seçimleri kazanarak, 4. kez seçilmişti.

Cibuti, bölgesinde istikrarlı bir görünüm çiziyor

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışma, Yemen'deki savaş ve Somali'deki krize bakıldığında Cibuti bölgesinde siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı bir görünüm çiziyor.

Ülkeyi 22 yıldır yöneten 73 yaşındaki Guelleh'in 5. dönem için şansını denemesi, muhalefet kanadından itirazla karşılanırken; 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuki bir engel bulunmasa da 75 yaş sınırı nedeniyle bu seçime Guelleh'in son yarışı olarak bakılıyor.

Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Cibuti'deki cumhurbaşkanı seçimleri, Kızıldeniz ve Aden Körfezi girişindeki stratejik konumu ve küresel güçlerin askeri üsleri nedeniyle ABD, Fransa ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor.

Guelleh yönetimi altında ülke, coğrafi avantajını da kullanarak limanlar ve lojistik altyapısına büyük yatırımlar yaptı.

Afrika'nın ticaret ve lojistik üssü olma arayışındaki Cibuti, 2018'de Çin tarafından finanse edilen kıtanın en büyük serbest ticaret bölgesi inşasını başlattı.