Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı

03.04.2021 07:21
Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu iki asker yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu iki asker yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cibuti'de görevli iki Japon askerinin ateş ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yapılan testler, Kovid-19 pozitif çıktı.

Biri 20'li, diğer 30'lu yaşlarda olan iki GSDF personeliyle temaslı olduğu düşünülen 20 kişi karantinaya alındı.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 80 GSDF personeli görev yapıyor.

Japonya, Cibuti, Asker, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cibuti'de görev yapan iki Japon askeri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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