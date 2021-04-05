Cibuti'de görev yapıp Kovid-19'a yakalanan Japon asker sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

Cibuti'de görev yapıp Kovid-19'a yakalanan Japon asker sayısı 4'e çıktı

05.04.2021 07:37
Cibuti'de görev yapıp Kovid-19'a yakalanan Japon asker sayısı 4'e çıktı, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) askeri sayısı 4'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de görev yapan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) askeri sayısı 4'e yükseldi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cibuti'de bir askeri üste görevli iki Japon askerinin ateş ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yapılan Kovid-19 testleri, pozitif çıktı.

Daha önce 2 askerin daha Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Böylelikle Cibuti'de virüse yakalanan Japon askeri sayısı 4 oldu.

Biri 20'li, diğer 40'lı yaşlarda olan iki SDF personeliyle temaslı olduğu düşünülen askeri üs personeli karantinaya alındı.

Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Aden Körfezi ve Somali açıklarında korsanlıkla mücadele yürüten Cibuti'deki üssün korunmasında yaklaşık 110 SDF personeli görev yapıyor.

Japonya, Afrika, Cibuti, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cibuti'de görev yapıp Kovid-19'a yakalanan Japon asker sayısı 4'e çıktı - Son Dakika


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