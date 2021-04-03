Cibuti'de görevli Japon askerleri koronaya yakalandı, 20 personel karantinada - Son Dakika

Cibuti'de görevli 2 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeline Covid-19 bulaştığı bildirildi. Şahıslarla teması bulunan aynı birlikteki 20 askeri personel tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Görev için Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye gönderilen Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personelinden 2'sinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korsanlık faaliyetlerine karşı deniz güvenliğini sağlamak üzere bölgeye gönderilen askeri misyonda görevli 2 personelin, 20'li ve 30'lu yaşlarında olduğu belirtildi. Dün baş ağrısı ve ateş başta olmak üzere Covid-19 semptomları gösterdiği ifade edilen 2 personele uygulanan testlerde korona virüse yakalandıklarının anlaşıldığı ifade edildi. Enfekte personelle teması bulunan aynı birlikteki 20 kişinin tedbir amacıyla karantinaya alındığı açıklandı. Karantina nedeniyle bölgede görevli askeri misyonun faaliyetlerinde aksama yaşanmadığı vurgulanırken, enfekte olan 2 personelin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - TOKYO