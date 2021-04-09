Cibuti'de halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Stratejik öneme sahip doğu Afrika ülkesi yaklaşık bir milyon nüfuslu Cibuti'de devlet başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. ABD, Çin ve Fransız askeri üslerine ev sahipliği yapan ve Aden Körfezi'nde deniz ulaştırması konusunda önemli bir coğrafi bölgede bulunan Cibuti'deki seçimlerde iki aday yarışıyor. Mevcut Devlet Başkanı Ismail Omar Guelleh ile Zakaria Ismail Farah'ın yarıştığı seçimi 73 yaşındaki Guelleh'nin 5'inci kez kazanması bekleniyor.

Bağımsız aday Farah seçim öncesi yaptığı açıklamada, süreci izleyecek delegelerin sandık merkezlerine erişimlerinin engellendiğini belirterek, "Delegeler, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Onlar olmadan oylama nasıl doğrulanabilir?" dedi. Öte yandan, muhalefet seçimin şeffaf bir şekilde yapılmadığını ileri sürerek boykot çağrısı yaptı.

Cibuti'de 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle 75 yaş sınırı getirerek devlet başkanının dönem sınırlaması kaldırılmıştı.

Seçimlerde adaylardan herhangi biri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. - CİBUTİ