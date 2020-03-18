Cibuti'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

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Cibuti'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
6 saat önce
Afrika Boynuzu'nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti'de, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Afrika Boynuzu'nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti'de, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye 14 Mart'ta gelen bir İspanya vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yusuf, hastanın tıbbi kontrol altında tutulduğunu ifade etti.
Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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