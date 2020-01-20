Cibuti'de iş kazası geçiren Filipinli Pitago Bursa'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

Afrika ülkesi Cibuti'de, üzerine metal platform düşmesi sonucu yaralanan Filipinli Noel Pitogo, Bursa'da yapılan ameliyatla iyileşti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cibuti Limanı'ndaki kazada yaralanan ve yürümez duruma gelen 30 yaşındaki Noel Pitogo, tedavi için İstanbul'a getirildi. İstanbul'dan da ambulansla Bursa'ya sevk edilen yaralı, burada yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Operatör Doktor Alper Türkkan, yaralının travma sonrası omurga kemiklerinde kırıklar ve omurilik kanalında bası bulgularının olduğunu belirtti.

Operasyonla omurilik kanal basısının kaldırıldığını kaydeden Türkkan, "İçerideki kemik parçalar temizlendi ve omurga kemikleri vidalar ile stabilize edildi. Operasyondan hemen sonra hastamız yürür hale gelebildi. Bu hızlı ve etkili tedavi için tüm ekibimiz çok iyi bir uyum içerisinde çalıştı." ifadelerini kullandı.

"Hafif ağrılarla tedaviyi tamamlamak çok güzel bir duygu"

Noel Pitogo da iş kazası sonrası ülkesindeki doktorların, hayati önemdeki ameliyatı Türkiye'de olması gerektiğini söylemelerinin ardından kısa sürede Bursa'ya ulaştırıldığını kaydetti.

Kaza sonrası çok acı çektiğini anlatan Pitago, şunları kaydetti:

"Araştırmalar sonucu bu operasyonun Türkiye'de ileri teknoloji imkanlarıyla yapıldığını öğrendik. Bursa'da yapılan operasyondan sonra iyileşmeye başladığımı kısa sürede hissettim. Ameliyathaneden odaya geçtikten sonra kontrollü olarak yürümeye başladım. Ağrılarım hızla dindi. Ağır bir ameliyat yapılmasına rağmen hafif ağrılarla tedaviyi tamamlamak çok güzel bir duygu. Filipinler'de yaşayan eşim ve 3 çocuğuma mutlu haberi ulaştırdığımda gözyaşlarına boğulduk. İyileştikten sonra ülkeme, aileme dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İlk fırsatta bu kez tatil için ailemle birlikte Bursa'ya geleceğim."