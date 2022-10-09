FRUD'den ayrılan silahlı bir grup, Issa ve Afar kabilelerinin çoğunluğu oluşturduğu Cibuti'de, başkanlık koltuğunda oturan ve Issa kabilesine mensup İsmail Ömer Gulle'nin hükümetine karşı savaşmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Afrika, Cibuti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cibuti'de kışlaya düzenlenen saldırıda 7 asker öldü - Son Dakika

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