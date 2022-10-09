Cibuti'de kışlaya düzenlenen saldırıda 7 asker öldü - Son Dakika
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Cibuti'de kışlaya düzenlenen saldırıda 7 asker öldü

09.10.2022 11:08
Cibuti'de kışlaya düzenlenen saldırıda 7 asker öldü

Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti'de isyancı bir grubun kışlaya saldırması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti'de isyancı bir grubun kışlaya saldırması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Cibuti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, kuzeydeki Garabistan bölgesindeki kışlayı hedef alan saldırının Birlik ve Demokrasinin Yeniden Tesisi Cephesinin (FRUD) askeri kanadınca yapıldığı ifade edildi.

Saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığını ve 6'sının kayıp olduğu bildirildi.

Bu grubun terör eylemlerinin bilindiği aktarılan açıklamada, kayıp askerlerin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan, eylemi yapmakla itham edilen FRUD, saldırıyı kınayarak eylemin kendilerinden ayrılan bir grup tarafından yapıldığını savundu.

Yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede, stratejik konumu sebebiyle çok sayıda yabancı askeri üs bulunuyor.

FRUD'den ayrılan silahlı bir grup, Issa ve Afar kabilelerinin çoğunluğu oluşturduğu Cibuti'de, başkanlık koltuğunda oturan ve Issa kabilesine mensup İsmail Ömer Gulle'nin hükümetine karşı savaşmayı sürdürüyor.

1991-1994 yıllarında iki kabilenin mensuplarının oluşturduğu siyasi grupların dahil olduğu iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Afrika, Cibuti, Güncel, Son Dakika

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