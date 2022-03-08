Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında - Son Dakika
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Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında

08.03.2022 15:57
Cibuti'deki yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri gözaltında

Cibuti'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu yetkilileri gözaltına alındı.

Cibuti'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üst düzey kamu yetkilileri gözaltına alındı.

Cibuti devlet televizyonu RTD'nin haberine göre, Hazine Genel Direktörü Sahal Said Awaleh ve Bütçe Bakanlığı yöneticilerinden Farah Muhammed Osman, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savcılık soruşturması ve yerli tüccarların verdiği ifadeler sonrası gözaltına alınan bir diğer isim de eski Bütçe Bakanı Abdülkerim Aden Cher oldu.

Zimmete para geçirmekle suçlanan isimlerin, sürekli aynı tedarikçilerden normalde ihtiyaç duyulanın üstünde inşaat ve mobilya malzemesi aldığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında çok sayıda araç ve gayrimenkulün yanı sıra milyonlarca dolara da el konulduğu belirtiliyor.

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Yolsuzluk, Cibuti, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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