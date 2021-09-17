Cibuti, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldı - Son Dakika

Cibuti'nin, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'i gözaltına aldığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Abdirashid Hashi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fahad Yasin'in Cibuti Havalimanı'nda hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını kınadıklarını belirtti.

Hashi, bu tür girişimlerin iki hükümet arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Eski İstihbarat Başkanı Fahad Yasin, kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası Başbakan Muhammed Hüseyin Roble tarafından 6 Eylül'de görevden alınmıştı.

Yasin'in görevden alınmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yeni istihbarat başkanı atayarak, Yasin'i de Ulusal Güvenlik Danışmanı yapmıştı.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken, iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.