Son Dakika Haberleri: Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de
Son Dakika Güncel Haber

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de

1 saat önce

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, beraberindeki heyetle geldiği Kapadokya'da bazı tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de, System.String[]
Meclis Başkanı, Kapadokya, Nevşehir, Cibuti, Güncel
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, beraberindeki heyetle geldiği Kapadokya'da bazı tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.

Ankara'da dün gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Nevşehir'e gelen Hamed onuruna Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir tarafından yemek verildi.

Nevşehir Konağındaki programda, Cibuti heyetini kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Demir, konuklara Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed ise konuşmasında, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, "Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum." talebi ile ülkesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2. Abdülhamid Han Camisi yapıldığını anlattı.

Ülkesindeki insanların Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük sevgi beslediğini vurgulayan konuk meclis başkanı, son yıllarda Cibuti'de doğan erkek çocukların büyük bölümüne "Tayyip" ve "Erdoğan" kız çocuklarına ise "Emine" ismi verildiğini söyledi.

Hamed, "Bizim için Türkiye'nin yeri çok ayrı. Ülkemdeki bütün insanlar Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bu yüzden çocuklarına onun ismini veriyorlar." dedi.

Nevşehir'i ve Kapadokya'yı çok beğendiğini ifade eden konuk meclis başkanı, Türkiye'nin böylesine önemli bir turizm şehrini görme fırsatı yakaladıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirtti.
Programın sonunda Demir tarafından ziyaretin anısına Hamed'e hayat ağacı figürlü çanak tablo hediye edildi.

Programa, Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Cibuti-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Cibuti Milletvekili Oumma Mohamed Hamid, dostluk grubu üyesi milletvekilleri ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]