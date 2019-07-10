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Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'i ziyaret etti

1 saat önce

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek için Nevşehir'e gelen Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed onuruna Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından akşam yemeği verildi.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed Nevşehir'i ziyaret etti, System.String[]
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Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek için Nevşehir'e gelen Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed onuruna Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından akşam yemeği verildi.
Hafta başında Ankara'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Nevşehir'e gelen Hamed, Göreme ve Uçhisar beldelerindeki bazı turistik mekanları gezdi.
Akşam saatlerinde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'ne gelen Hamed ve beraberindekiler, il protokolü ile yemekte buluştu.
Cibuti heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Aktaş, Hamed'e Kapadokya'nın tarihçesi hakkında bilgi aktardı.
Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Aktaş'a teşekkür eden Hamed ise peribacaları arasında yaptıkları gezintiden etkilendiğini, bölgenin doğal dokusuna hayran kaldığını ifade etti.
Yemekte, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Bektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Genel Sekreteri Gürbüz Dinç ve bazı kurum amirleri de yer aldı.
Hamed, buradaki programın ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.
Konuk heyeti, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu karşıladı.
Hamed'i makamında ağırlayan Bağlı, Cibuti'nin dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Cibuti arasında yürütülen eğitim çalışmalarına katkı sunmak istediklerini kaydetti.
Bağlı, "Birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya bölgesinin zenginliğini ve köklü kültürünü biz de üniversite olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımızla destekleyerek tanıtmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Cibuti'de bulunan üniversiteler ile ikili iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Cibuti'nin Türkiye'ye verdiği öneme değinen Hamed ise birçok alanda ivme kazanmayı hedefleyen Cibuti'nin, Türk üniversitelerinin bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak istediğini dile getirdi.

Rektör Bağlı, Hamed'e günün anısına yöresel el sanatlarından çanak tabak hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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