Son Dakika Haberleri: Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed TBMM'de
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Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed TBMM'de

39 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ile görüştü.
Şentop, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile birlikte Hamed'i kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed ve beraberindeki heyete, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan yerler de gezdirildi. Heyete bu sırada Eronat ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed TBMM'de
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:31 Kaynak: AA
Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Cibuti, Politika
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