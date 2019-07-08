Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA
15 dakika önce
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cibuti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:18 Kaynak: AA
Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali
Houmed, resmi ziyaret için geldiği Ankara
'da Anıtkabir
'i ziyaret etti.
Houmed ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Houmed, şunları yazdı:
"Modern Türkiye
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
20. yüzyılın tarihine iz bıraktı. Onun hayali gerçekleşti çünkü Türkiye, mirasçısı Ekselans Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yönetilen güçlü bir ülke haline geldi. Nur içinde yatınız Ekselans Atatürk. Yaşasın Cibuti-Türkiye dostluğu."
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