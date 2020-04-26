Cibuti ve Somali'den getirilen 84 kişi Niğde'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Cibuti ve Somali'den getirilen 84 kişi Niğde'de yurda yerleştirildi
6 saat önce
YENİ tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Türkiye'ye getirilen 84 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi.
YENİ tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Türkiye'ye getirilen 84 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Cibuti ve Somali'den alınan 207 Türk vatandaşı, Nevşehir'e getirildi. Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geriye kalan 84 vatandaş ise karantina için otobüslerle Niğde'ye gönderildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu araç konvoyuyla kente getirilen vatandaşlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Sultan 2'nci Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:13 Kaynak: DHA
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