Son Dakika Haberleri: Cibuti'ye iki yıllık yağmur bir günde düştü
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Cibuti'ye iki yıllık yağmur bir günde düştü

6 saat önce

Afrika ülkesi Cibuti'de, iki yıla eşit yağmurun sadece bir gün içinde yağdığı bildirildi.

Cibuti'ye iki yıllık yağmur bir günde düştü, System.String[]

Afrika ülkesi Cibuti'de, iki yıla eşit yağmurun sadece bir gün içinde yağdığı bildirildi.

Cibuti hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cibuti Ofisinden yapılan ortak açıklamaya göre, son günlerde etkili olan sağanağın yol açtığı selden ülke genelinde yaklaşık 250 bin kişi etkilendi.

İki yıldakine eşit miktarda yağışın bir günde yağdığı ülkede evsiz kalan binlerce kişi barınma merkezlerine yerleştirilirken, çok sayıda ev, iş yeri ve altyapı sistemi zarar gördü.

Başkent Cibuti'nin farklı bölgelerinde de en az 14 okul sular altında kaldı.

Kızıldeniz kıyısında yer alan ve çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan ülkenin nüfusunun 900 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle son aylarda Somali ve Kenya gibi ülkelerde de sel felaketleri meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler, Afrika, Cibuti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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