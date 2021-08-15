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Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi - Son Dakika

Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi

15.08.2021 15:22

Galatasaray'ın ofansif orta sahası Alexandru Cicaldau, 10 numaralı formayı giymek istemedi. Cicaldau, 33 numaralı formayı giymeyi tercih etti. Rumen futbolcunun, 10 numaralı formayı giyen futbolculara baskı yapılmasından ve Belhanda'nın sıkça eleştirilmesinden dolayı böyle bir seçim yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 10 numaralı foymayı giymek istemedi. Cicaldau'nun bu hamlesi oldukça şaşırttı. Rumen futbolcu, Galatasaray'da 33 numaralı formayı terletecek.

Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyecek

HER ŞEYİN FARKINDA

Cicaldau'nun, Belhdanda'nın 10 numaralı forma yüzünden uğradığı eleştiriler yüzünden böyle bir tercih yaptığı iddia edildi. Ayrıca Sneijder, Hagi gibi yıldızların isminin altında ezilmek istemedi.

Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyecek
Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi

Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi - Son Dakika Spor


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