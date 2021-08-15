Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 10 numaralı foymayı giymek istemedi. Cicaldau'nun bu hamlesi oldukça şaşırttı. Rumen futbolcu, Galatasaray'da 33 numaralı formayı terletecek.
Cicaldau'nun, Belhdanda'nın 10 numaralı forma yüzünden uğradığı eleştiriler yüzünden böyle bir tercih yaptığı iddia edildi. Ayrıca Sneijder, Hagi gibi yıldızların isminin altında ezilmek istemedi.
Son Dakika › Spor › Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi - Son Dakika Spor