Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi

Galatasaray'ın ofansif orta sahası Alexandru Cicaldau, 10 numaralı formayı giymek istemedi. Cicaldau, 33 numaralı formayı giymeyi tercih etti. Rumen futbolcunun, 10 numaralı formayı giyen futbolculara baskı yapılmasından ve Belhanda'nın sıkça eleştirilmesinden dolayı böyle bir seçim yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, 10 numaralı foymayı giymek istemedi. Cicaldau'nun bu hamlesi oldukça şaşırttı. Rumen futbolcu, Galatasaray'da 33 numaralı formayı terletecek. HER ŞEYİN FARKINDA Cicaldau'nun, Belhdanda'nın 10 numaralı forma yüzünden uğradığı eleştiriler yüzünden böyle bir tercih yaptığı iddia edildi. Ayrıca Sneijder, Hagi gibi yıldızların isminin altında ezilmek istemedi.

YORUMLAR (1) Abuzer Yavuz: Akıl dolu bir tercih Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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