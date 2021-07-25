Cicaldau nasıl telaffuz ediliyor? Rumen futbolcu isminin söyleniş şeklini açıkladı

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni on numarası Alexandru Cicaldau, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Cicaldau'ya ilk gününde sıcak bir ortamla karşılaştı. 24 yaşındaki futbolcu, isminin nasıl telaffuz edildiği sorusuna da cevap verdi.

"ÇİKILDAU"

Rumen on numara isminin, "Çikıldau" şeklinde telaffuz edildiğini belirtti. Böylece telaffuzla ilgili sıkıntı yaşayan muhabirler ve spikerler de rahata kavuştu.