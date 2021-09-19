Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim

Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G. Saray Yönetimi'ne bomba bir teklifte bulundu.

Takvim'in haberine göre; Alexandru Cicaldau'nun menajeriİoan Becali, yönetime "İsterseniz sezon sonunda 15 milyon euroya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" mesajını iletti.

"15 MİLYON EURO'YA SATABİLİRİM"

Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi. Rumen futbolcunun Lazio maçında dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.

6.5 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 24 Temmuz'da transfer edilen yıldız oyuncu Süper Lig'de şimdiden 4 maçta 2 gol attı.

SEZON SONUNA KALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldız Cicaldau'nun performansından çok memnun. Gelen teklif çok iyi olsa da yıldız oyuncuyla ilgili son karar transfer döneminde verilecek.