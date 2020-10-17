Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu - Son Dakika

Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu

17.10.2020 12:20
Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanlığı'na atanan ve atamayla ilgili niyet mektubunun gönderildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap bekleyenen Nikolaus Meyer Landrut, ilk ziyaretini gayri resmi bir program ile Gaziantep'e yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanlığı'na atanan ve atamayla ilgili niyet mektubunun gönderildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap bekleyenen Nikolaus Meyer Landrut, ilk ziyaretini gayri resmi bir program ile Gaziantep'e yaptı. Ziyarette Landrut, Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan ve AB bütçesiyle inşaatına başlanan Mekanik Biyonuk Ayrıştırma Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Almanya'nın Fransa Büyükelçisi olan Nikolaus Meyer Landrut, yaklaşık 1.5 ay önce atandığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanlığı görevinin ardından geldiği Ankara'dan ilk ziyaretini Gaziantep'e yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a niyet mektubu ile ataması bildirilen Landrut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan henüz cevap gelmemesi nedeniyle Gaziantep'e ziyaretini gayri resmi bir program ile gerçekleştirdi. Büyükelçi Landrut Birleşmiş Milletler tarafından AB fonlarıyla inşaatı süren Mekanik Biyonik Araştırma Merkezi'nde inceleme yaptı.

Projenin paydaşları ve inşaatı yapan firma temsilcileri ile de görüşen Landrut, çalışmalar hakkında bilgi alarak, kente geldiği özel uçak ile Gaziantep'ten ayrıldı.

Tekrar gelecek

Merkezin inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Landrut'un, gayri resmi ziyaret olması nedeniyle protokolün katılmasını istemediği öğrenilirken, çalışmalardan memnun kaldığını ve projeyi önemsediklerini söylediği belirtildi. Türkiye genelinde toplam 5 milyon euroluk AB yatırımlarının yapıldığını da kaydeden Landrut, tüm projeleri yerinde inceleyerek, çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti. Landrut, yapımı devam eden ayrıştırma merkezinin son durumunu görmek amacıyla resmi bir ziyaret ile tekrar Gaziantep'e gelmek istediğini de kaydetti.

Merkezde hem bio gaz hem de gübre üretilecek

Büyükelçi Landrut'un baret giyerek inceleme yaptığı Mekanik, Biyonik Ayrıştırma Merkezi'nde ise çöplerdeki evsel atıklar ile biyolojik, mekanik atıklar ayrıştırılacak. metal atıkların geri dönüşümünün sağlanacağı tesiste Biyolojik atıklardan ise biogaz ve gübre elde edilecek.BM tarafından AB fonları ile yapılan ve çalışmaların son sürat devam ettiği tesis, 2021 yılının Haziran ayında tam kapasite olarak hizmete girmesi hedefleniyor. Hizmete girmeden önce 3 aylık test ve deneme amaçlı işletilecek olan tesisin tam kapasite hizmete girdiği Haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edileceği planlanıyor. - GAZİANTEP

Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu
Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı
Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti         
12:44
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçeği burnunda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın ilk ziyareti Gaziantep'e oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei