Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez görüntülendi

Çiçeği burnunda aşıklar şarkıcı Rita Ora (30) ile yönetmen Taika Waititi (45), geçtiğimiz gün ilk kez kırmızı halıda birlikte poz verdi.

Ora, sevgilisiyle birlikte Waititi'nin yeni filmi 'The Suicide Squad'ın Los Angeles'taki Regency Village Tiyatrosu'nda düzenlenen galaya katıldı.

Kırmızı halı için beyaz bir elbise giyen İngiliz şarkıcı, saçlarını yukarıdan toplamayı tercih etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

Taika Waititi'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Avustralya'daki evinde verdiği partinin sabahında, balkonda sevgilisi ve oyuncu Tessa Thompson ile samimi halleri paparazziler tarafından görüntülenmişti.