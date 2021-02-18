Çiçeği burnunda baba Alişan, kızıyla ilgili gelecek korkularını anlattı

Reklam yüzü olduğu bir firmanın tanıtım gecesine ortakları Alphan Yıldırım ile Murat Öztaştan ile birlikte katılan Alişan, yakın zamanda kucağına aldığı kızı Eliz'in kendisine hissettirdiği duygular üzerine konuştu.

ŞİMDİDEN GELECEĞİ DÜŞÜNÜR OLDU

Taze baba Alişan, kız babası olmanın zor olduğunu dile getirerek, "Kız babası olmak çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün gelecek karşıma, 'Baba birisi var' diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum." dedi.

"ÇOCUK BÜYÜTMEK ÇOK ZOR"

Eşi Buse Varol'a çocuk bakımında destek olduğunu da ifade eden ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın kız kardeşini kıskanmadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Sabaha kadar ben baktım bebeğe. Çünkü Buse hiç uyumadığı için çok yorgundu. Çocuk büyütmek çok zor."