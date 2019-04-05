Son Dakika Haberleri: Çiçeği Burnunda Başkandan Avukatlara Çiçek Jesti

Çiçeği Burnunda Başkandan Avukatlara Çiçek Jesti

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı, mazbatasını almaya gittiği Kahta adliyesinde, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeni ile avukatlara çiçek dağıttı.

Çiçeği Burnunda Başkandan Avukatlara Çiçek Jesti, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı, mazbatasını almaya gittiği Kahta adliyesinde, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeni ile avukatlara çiçek dağıttı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kahta Baro Temsilciliği başta olmak üzere avukatlara çiçek dağıtarak gününü kutladı. Avukatların toplumumuzdaki hak ve özgürlüklerin savunucusu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Turanlı, "Tüm avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyorum. Onlar, Hukuk Devleti anlayışının temel taşlarından biridirler. Avukatlarımızın icra ettikleri meslekleri, gerçekten kutsal meslekler arasındadır. Çünkü onlar toplumumuzun hak ve özgürlüklerinin savunucusudurlar. Onlar fedakarca hizmet ederek kamu vicdanına tercüman oluyorlar" dedi.

Kahta Adliyesinde karşılaştığı avukatlar ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Turanlı, mazbatasını almak için İlçe Seçim Kurulu'na gitti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: İHA

5 Nisan, İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel
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