Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu - Son Dakika
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Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu

12.09.2022 14:10
Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerine gelen ekipler kesin ölüm nedeni belirlemek için şahsın bedenini otopsiye yolladı.

Aydın'da aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T.'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ay önce evlenen genç, evinde asılı halde ölü bulundu

OTOPSİ SONRASI ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞECEK

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiçeği burnunda damat evinde asılı halde cesedi bulundu - Son Dakika
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