Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı - Son Dakika

Çiçeği burnundaki yeni il başkanı mazbatasını aldı

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin mazbatasını alarak Kurban Bayramı öncesi görevine başladı.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin mazbatasını alarak Kurban Bayramı öncesi görevine başladı. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken, mevcut İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Yılmaz ile Halil Şahin yarışmıştı. Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 219 delegenin 119 oyunu alan Halil Şahin Bilecik'te İYİ Parti'nin yeni il başkanı seçilirken, diğer aday Mehmet Yılmaz ise 98 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.Halil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri bugün Bilecik İl Seçim Kurulundan mazbatalarını teslim alarak, görevine başladı. Adliye Sarayı önünde kısa bir açıklama yapan Başkan Halil Şahin, "Bugünden itibaren mazbatamızı alarak, Bilecikimize hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam ediyoruz.Yeni yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik'te iyiler kazanacak" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:39

Kaynak: İHA

Son Dakika

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı

Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu