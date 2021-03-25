Çiçek açan ağaçlar karla kaplanınca üreticileri endişe sardı - Son Dakika

Çiçek açan ağaçlar karla kaplanınca üreticileri endişe sardı

DÜZCE - Düzce'de ilkbaharın gelmesi ile birlikte çiçek açan ağaçlar, etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Meyve ağaçlarındaki çiçeklerin karla kaplanması ise üreticileri tedirgin etti.

Düzce'de ilkbahar aylarının gelmesi ile birlikte havaların ısınması ile birlikte bir çok ağaç çiçek açtı. Hafta başı itibari ile havaların soğuması, hava sıcaklıklarının akşamları sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrasında kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler güzel manzaralar oluşturdu. Kar birikintisi ile beraber kar yağışının devam etmesi güzel görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar manzara da öz çekim yaptı. Bazı fotoğraf tutkunları ise oluşan güzel görüntüler sonrasında fotoğraf çekimi yaparken, üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceğini endişesini taşıdıklarını belirtti.