Çiçek açan ağaçlara kar yağdı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çiçek açan ağaçlara kar yağdı - Son Dakika

Çiçek açan ağaçlara kar yağdı

6 saat önce

Çiçek açan ağaçlara kar yağdı Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.

Çiçek açan ağaçlara kar yağdı

TOKAT - Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.

Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk ve kar yağışı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte sürgün etkili oldu. Şehir merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçileri endişelendirdi. Mart ayında çiçek açan erik, kiraz ve badem ağaçlarının üzerine kar yağdı. Uğrak Köyünden Cafer Kesme, Mart ayında havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtığını ifade ederek, "Çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine kar yağıyor, inşallah yanmaz. Yoksa çiftçinin hali perişan olur" diye konuştu. Erik ağaçlarının çiçeklerinin yanmasından endişe duyduğunu ifade eden Levent İçmez ise "Birkaç haftadır havalar güzel olduğu için uyanarak çiçek açtı. Şimdi de kış başladı, inşallah yanmadan kurtarırız. Üzerinde kar kalır da donarsa yanabilir. Gece ateş yakarak zirai donun etkisini azaltmaya çalışacağız. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Çiçek açan ağaçlara kar yağdı

Sabah, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:12 Kaynak: İHA
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