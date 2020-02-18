Çiçek açan badem ağaçları baharı müjdeledi - Son Dakika
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Çiçek açan badem ağaçları baharı müjdeledi

6 saat önce

Halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve ateş anlamına gelen 'Cemre', inanışa göre ilk olarak yarın havaya, 7 gün arayla da suya ve toprağa düşecek.

Çiçek açan badem ağaçları baharı müjdeledi, System.String[]

Halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve ateş anlamına gelen 'Cemre', inanışa göre ilk olarak yarın havaya, 7 gün arayla da suya ve toprağa düşecek. Çiftçiler için ise 'Cemre' toprağın işlenmesine ve tohumların toprakla buluşmasının yakın olduğuna işaret ediyor.


Mersin'in Erdemli ilçesinde çiçek açan badem ağaçları beyaz gelinliğe bürünerek, adeta baharı müjdeledi. Üreticiler badem ağaçlarının çiçek açması ve çayırların çiçekle donanmasının ardından artık toprağı işlemeye başlayacak.


Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, "Baharın müjdesi badem ağaçları çiçek açtı. İlk cemre havaya düşüyor. Bir hafta sonra suya daha sonra toprağa düşecek" dedi.


Şahin, "Bir kavimden geçerken, medeniyetten medeniyete yol alırken, bir yöreden yöreye geçerken farklı amaçlarda farklı duygularda farklı dileklerle kutlanan baharın müjdecisi cemre hoş geldi, sefa getirdi. Tabi ki baharın müjdesi badem ağaçları her kavimde her yörede her toplumda farklı dileklerle kutlanır. Bizde yaprak açmadan çiçek açan bu badem ağaçlarının açtığı bu güzelim mevsimde, güzelim iklimde bir dilekte bulunacağım. İnşallah badem ağaçlarıyla birlikte askerlerimize, güvenlik güçlerimize, sağlık sıhhat versin, tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar getirsin. Sofralarda marketlerde çağla bekleyen kişilere ise şifa dağıtsın diliyorum" diye konuştu.


Her çiçekte bir arının var olduğunu ifade eden Şahin, "Bu bademler polen ve tozlaşmanın sağlandığı bir arı ocağıdır. Aynı zamanda bölgemiz narenciye bölgesi, ileri ki günlerde narenciyenin de çiçeklenme aşamasında faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgemiz kışı ağır geçirdiği için soğuklanma ihtiyacını ağaçlarımız aldı. Her zamanki zamandan bir hafta önce çağlalar marketlere sofralara ulaşacaktır. Bunu da buradan haber verelim" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
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