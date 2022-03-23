Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı - Son Dakika
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Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

23.03.2022 16:33

- Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı Batman'ın Gercüş ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı.

- Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı.

Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan badem ağaçlarına kar yağdı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, bademlere don vurması halinde çiçeklerinin yanacağı belirtildi. İlçe merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçiler bu durumdan dolayı endişeleniyor. Mart ayında çiçek açan badem ağaçlarının üzerine kar yağmasının kendilerini sıkıntıya sokacağını belirten çiftçiler bu durumun fiyatlara olumsuz yansıyacağını kaydetti.

Çiftçilerden Mehmet Salih Avcı "Bu sene badem ağaçlarımız erken çiçek açtı. Normalde Mart ayının sonunda açması gereken çiçekler bu sene erken açtı. Don olayı ve kar verimi düşürür. Bu durum bizi endişelendiriyor" dedi.

Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı
Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı
Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

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Batman, Gercüş, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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