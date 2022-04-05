Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen

05.04.2022 10:17

Son dakika haber: Türkiye'nin badem üretim merkezi Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sundu.

Türkiye'nin badem üretim merkezi Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sundu.

Türkiye'de bademde ekili alan büyüklüğü ve ürün miktarı ile Türkiye'de birinci sırada yer alan Adıyaman'da beyaza bürünen badem bahçeleri, hem kokusu hem de görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. İlde yaklaşık 10 yıl önce 150 olan badem ağacı sayısı 3 milyon 200 bini geçti. "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Dekar Badem" sloganıyla başlatılan badem yetiştiriciliği seferberliğinde hedefe ulaşıldı.

Türkiye'nin badem üretim merkezi olan Adıyaman'da rekoltenin daha da artması için arı üreticileri arılarını ücret karşılığında badem bahçelerine bırakıyor. Arılar bademlerin çiçeklerinden topladıkları nektar ile hem bal yapıyor hem de tozlanmayı sağlıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Derviş Tekli'ye ait badem bahçesinde incelemede bulundu. Kıyas, "Adıyaman badem yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. 10 yıl önce 8-9 bin dekar olan badem yetiştiriciliğimiz şu anda 100 bin dekarı buldu. İlkbahar ile birlikte badem bahçeleri beyaza büründü. Adıyaman merkez, Kahta ve Besni ilçelerindeki bahçelerin manzarası doyumsuz bir şekilde bembeyaz bir örtüye büründü" dedi.

Bahçe sahibi Derviş Tekli ise, ilkbaharla birlikte ağaçların çiçek açmasını fırsat bilen birçok kişinin bahçeye gelerek fotoğraf çektiğini ifade ederek, "Badem bahçelerinin görsel şöleni ve yaydığı muhteşem koku ile o güven ve mutluluk duygusunu yaşamaktayız" dedi.

Bademlerin çiçek açmasıyla fotoğraf sanatçıları da bahçelere akın ediyor.

(Ahmet Arslantaş/ İHA)

Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen
Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen

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Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Badem bahçelerinde görsel şölen - Son Dakika


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