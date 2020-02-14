Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı - Son Dakika

Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

Kış mevsimini güneşli ve ılık geçiren Ege Bölgesi'nde erik üretiminin önde gelen merkezlerinden Turgutlu'da ağaçlar beyaza bürünmeye başladı.

Normal şartlarda mart ayının ikinci haftasından sonra çiçek açmaya başlaması beklenen ağaçların çiçek açarak meyve oluşumuna başlaması üreticiyi tedirgin etti.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkenci baharın ağaçları şaşırttığını, çok sayıda ağaçta çiçeklenme ve meyve oluşumunun başladığını bildirdi.

Durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getiren Şenol, "Bundan sonra soğuk ve don olmazsa erken çiçek açan meyve ağaçlarının hasadı da erken olur. Ama soğuk olursa meyveler zarar görür." diye konuştu.

Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı

Turgutlu, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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