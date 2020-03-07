Çiçek açan erik ve bademler Bursa'ya baharı getirdi - Son Dakika

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Çiçek açan erik ve bademler Bursa'ya baharı getirdi
6 saat önce
Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları şehre baharı getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları şehre baharı getirdi. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde Kükürtlü Caddesi rengarenk oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sebebiyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Mart ayında bademlerin çiçek açması vatandaşları şaşırttı. Çiçek açan erik ağaçları sayesinde baştan aşağıya pembe renge bezenen cadde fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, genellikle ovada görülen erik ağaçlarının Kükürtlü Caddesi'ne ayrı bir güzellik kattığını söyledi. - BURSA
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