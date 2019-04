Çiçek Açan Kayısı Ağaçları Gelinlik Giydi

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, büyüleyici görüntüler oluşturuyor.



Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak adlandırılan ve yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte, on binlerce kayısı ağacı çiçek açtı. Her ilkbaharda beyaz çiçekleriyle adeta gelinlik giyen kayısı ağaçları, bir yandan doğaseverlerin ilgi odağı olurken bir yandan da bölgenin turizmine katkı sağlıyor.



Özellikle sosyal medyada sıkça yer bulmaya başlayan çiçek açmış kayısı ağaçlarıyla bezeli bahçeler, ziyaretçilerine sunduğu görsel şölenin yanı sıra Iğdır kayısısının tanıtımında da büyük rol oynuyor.



Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahçelerin böyle beyaza bürünmesi kayısı üretimini artırmak ve bu kayısının tanıtımını yapmak adına çok faydalı oluyor. Adeta kayısımızın reklamı doğal yollarla yapılmış oluyor." dedi.



Bahçelerin doğal manzaralar sunduğunu belirten Yolcu, "Özellikle Iğdır'a ilkbaharda gelen vatandaşlarımız uçaktan bile baktıklarında kayısı bahçelerini çok güzel şekilde görebiliyor. Bu yıl da hava çok güzel, inşallah bir don riski olmaz. Iğdır'da 20 Nisan'a kadar don riski her zaman var, dileğimiz don olmaması, bereketli bir üretim sezonu geçirmemizdir." diye konuştu.



"Herkese bu bahçeleri görmelerini öneririz"



Kayısı bahçelerinin görsel şölen sunmasının birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandığını aktaran Yolcu, şunları söyledi:



"Basından takip ettiğimiz kadarıyla buraya çeşitli turlar düzenleniyor. Tanıtımlar sonucu Iğdır kayısı ile anılmaya başladı. Herkese bu bahçeleri görmelerini öneririz, tüm vatandaşlarımızın özellikle bahar döneminde Iğdır'daki kayısı bahçelerini görmelerini tavsiye ediyoruz."



"Kahverengi, yeşil ve beyazın tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor"



Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş ise kayısı ağaçlarının görülmeye değer güzellikler sunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"Beyaz çiçek açan ağaçlar kahverengi, yeşil ve beyazın tonlarıyla görsel şölen sunuyor, hem fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor hem de doğaseverlerin. Bu bahçeleri görmek isteyen birçok kişi de bizimle iletişime geçiyor, biz de onlara bu güzellikleri görme fırsatı veriyoruz. Çevre illerden bu güzelliği görmeye gelenler oluyor. Bu güzellik mutlaka görülmesi gereken bir doğa olayı."

