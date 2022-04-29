Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler - Son Dakika
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Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler

29.04.2022 20:15

Afyonkarahisar'ın kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler ortaya çıkarken, ilçede gerçekleştirilen fotosafari etkinliğinde 50'ye yakın fotoğraf sanatçısı en güzel fotoğraf karelerini yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

Afyonkarahisar'ın kirazı ile dünyaca ünlü Sultandağı ilçesinde çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler ortaya çıkarken, ilçede gerçekleştirilen fotosafari etkinliğinde 50'ye yakın fotoğraf sanatçısı en güzel fotoğraf karelerini yakalamak için birbirleri ile yarıştı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Sultandağı Selçuklu Meydanı, Kiraz Bahçeleri ve Eber Gölü' temalı Kiraz Çiçeği isimli fotosafari etkinliği gerçekleştirildi. Yeşilçiftlik beldesinde gerçekleştirilen etkinliğe 50'ye yakın fotoğraf sanatçısı katıldı. Çiçek açan kiraz bahçelerinde yeni evlenen bir çift dış mekan çekimlerini ağaçlar arasında gerçekleştirirken, çekimler esnasında at arabası ve motosiklet gibi araçlarda dekor olarak kullanıldı. Çekimlerde tarihi kıyafetler giyinen Selçuklu askerleri de konu mankeni oldular.

"İNŞALLAH YAZIN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEĞİZ"

Etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Sultandağı'nın kirazın ana vatanı olduğunu ifade etti. Kaymakam Demirbilek, "60 bin dekarlık bir kiraz bahçemiz var. Ağaçlarımız çiçek açtı ve mevsimin en güzel zamanını yaşıyoruz. Her yer bembeyaz oldu bugün de bu güzelliği yaşamak için 50 fotoğraf sanatçımız geldi. Şu anda bir çiftimizde burada ve ilgi çok güzel. İlginin artacağını düşünüyoruz. Tarihi kent merkezi projemiz ile burayı birleştirdiğimiz, kirazımız, kırmızı meyvelerimiz ve tarihimizle inşallah yazın bir cazibe merkezi haline geleceğiz" dedi.

(Gökten Ceylan - İHA)

Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler
Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler
Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler
Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler
Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler
Çiçek açan kiraz bahçelerinde masalsı görüntüler

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Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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