Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği - Son Dakika
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Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, geçen hafta sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, bu hafta kar yağışı ile beyaza büründü.

Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, geçen hafta sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, bu hafta kar yağışı ile beyaza büründü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar, görsel şölen oluşturdu.

Sandıklı'da, geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Bu hafta başı itibarıyla ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı görüldü. Karın yağmasıyla birlikte ilçede kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.


- Afyonkarahisar
Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:26 Kaynak: DHA

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