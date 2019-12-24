Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı - Son Dakika

Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şeftali ağacı çiçek açtı.

Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şeftali ağacı çiçek açtı.

Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçek açan şeftali ağacı görenleri şaşırttı. Sıcak havaya aldanan ağacın çiçek açtığını belirten site sakinlerinden Şerife Deniz (72), "Bu seneye kadar aralık ayında ağaçların çiçek açtığını hiç görmedim. Bu yaşıma kadar da bilmiyordum. Havalar sıcak gitti. Şeftali ağacı da bahar sandı herhalde. Onun için çiçek açtı" dedi.


Emek Mahallesi, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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