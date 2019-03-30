Son Dakika Haberleri: Çiçek Açan Ters Laleler Kar Altında Kaldı

Çiçek Açan Ters Laleler Kar Altında Kaldı

1 saat önce

Çiçek açan ters laleler kar altında kaldıŞIRNAK - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı felç etti.

Çiçek açan ters laleler kar altında kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Çiçek açan ters laleler kar altında kalarak dondu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Dağlarda yetişen ve çiçek açma döneminde etkili olan kar yağışı ters laleleri kar altında bıraktı. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kara yolları ve ilçe özel idare ekipleri yolları açık tutmak için dün akşamdan beri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği her iki ilçede vatandaşlar ilkbaharı beklerken tekrar kışı yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Uludere, Beytüşşebap, Şırnak, Kar, Genel
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