Üye Girişi
Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

12.12.2021 10:26

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu Türkiye'de yenidünya meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu Türkiye'de yeni dünya (Malta eriği)...

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

Türkiye'de yenidünya meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu

MERSİN - Türkiye'de yeni dünya (Malta eriği) meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin'de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu.

Türkiye'de özellikle yenidünya meyvesi için ekolojik şartların uygun olduğu Akdeniz Bölgesi'nde en çok üretim, Antalya ile Mersin'de yapılıyor. Yenidünya üretiminin 10 milyon ton civarında olduğu iki kentte ağaçlar çiçek açmaya başladı. Daha çok limon bahçeleri ile bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde de hemen hemen her yerde yenidünya ağaçlarının olması dikkat çekiyor. Kışın nadir çiçek açan meyve ağaçlarından olan yenidünya hem çevreye görsel şölen katıyor hem güzel bir koku yayıyor hem de arılara nektar ve polen sunuyor.

Karaten, B, C vitaminleri, fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan yenidünya meyvesi aynı zamanda önemli bir antioksidan olarak biliniyor.

Yenidünyanın kışın çiçek açan nadir ağaçlardan biri olduğunu belirten kendisi de arıcılık yapan Ahmet Ateş, "Kışın en güzel ağaçlardan birisi de budur. Yeni dünya çiçeklerinden arılarımız da istifade ediyor. Güzel bir görünüm oluyor. 3 ay sonra da meyvesini vermeye başlar" dedi.

Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu
Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu
Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu
Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu

Türkiye, Mersin, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
10:12 Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
10:01 Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 10:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement