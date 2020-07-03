Çiçek alanlara şiir kitabı hediye ediyor - Son Dakika

Çiçek alanlara şiir kitabı hediye ediyor

Çiçek alanlara şiir kitabı hediye ediyor Tavşanlı'daki çiçekçiden çiçek alana kitap hediye Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir çiçekçi, sipariş veren müşterilerine şiir kitabı hediye ederek pandemi sürecinde toplumun okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlıyor.

Çiçek alanlara şiir kitabı hediye ediyor

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Tavşanlı'daki çiçekçiden çiçek alana kitap hediye

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir çiçekçi, sipariş veren müşterilerine şiir kitabı hediye ederek pandemi sürecinde toplumun okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlıyor.

Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen ve insanların hem psikolojik, hem de kısmen bedenen etkilendiği pandemi sürecinde Covid-19'la mücadele çeşitli yollarla devam ediyor. Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren çiçek işletmesi sahibi Bilal Sarı, müşterilerine gönderdiği çiçeklerin yanında şiir kitabı da hediye ederek pandemi sürecinde hem şiiri sevdirmek hem de toplumun okumasını sağlamak adına katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

Kütahyalı şair yazar Dr. Halit Çelik'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Veresiye Defteri" adlı şiir kitabı genç girişimci Bilal Sarı tarafından topluma hizmet ve eğitime katkı adına verilen çiçek siparişleri ile birlikte hediye edilmeye başlandı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Bilal Sarı, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki Korona belası ne kadar önemli ise okuma ve eğitim problemleri de o kadar önemlidir. Bu bakımdan değerli müşterilerimize mutlu günlerinde göndermiş olduğumuz çiçeklerin yanına katkılarını esirgemeyen şair Halit Çelik'in şiir kitabını hediye ediyoruz. Böylelikle toplum genelinde bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Elimizden geldiğince bu geleneğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Başta yayınevi olmak üzere şair yazar Dr. Halit Çelik'e teşekkürlerimi sunarım. Çiçek Dünyası olarak işletmemizin yeniliklerini ve topluma katkılarını ilerleyen dönemlerde de görmeye devam edecek olan Tavşanlı halkına da göstermiş olduğu teveccühten dolayı minnetlerimi sunarım. Umarım bu tür kampanyalar farklı alanlarda da çoğalır ve günümüzde azalan kitap ve gazete okuma alışkanlığı tekrar artarak gelişim gösterir umut ediyoruz."

Tavşanlı, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çiçek alanlara şiir kitabı hediye ediyor - Son Dakika

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