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Çiçek Fabrikası Cadde ve sokakları renklendiriyor - Son Dakika

Çiçek Fabrikası Cadde ve sokakları renklendiriyor

29.06.2021 10:45
Çiçek Fabrikası Cadde ve sokakları renklendiriyor, System.String[]

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz ayının gelmesi ile birlikte tohumdan toprağa, kendi ürettiği çiçekler ile cadde ve sokakları renklendirmeye hazırlanıyor.

Üretim artarak devam ediyor

Sezonun açılması ile birlikte çalışmalarına start veren Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, hem şehrin merkezinde bulanan parkların bakım ve onarımlarını yaparken, aynı zamanda Belediyemiz serasında çiçek üretimine devam ediyor. Üretim faaliyetleri kapmasında birçok türde ve renkte çiçek üretimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramız, çiçek fabrikası olarak anılmaya başlandı.

'Şehrin koku ve rengini değiştiriyoruz'

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın talimatları doğrultusunda çiçek üretimine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü yıllardan beri ürettiği çiçeklere yeni türleri eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda begonya, kadife, sarkıcı, yer petunyası, acem halısı, buz çiçeği, mine gibi çiçek çeşitleri ile Kırıkkale'yi renklendiren Belediyemiz, aynı zamanda bodrum papatyası, fare kulağı, sedum ve yıldız gibi yeni çiçek türleri ekleyerek, şehrin koku ve rengini değiştiriyor.

Cadde ve sokaklar rengarenk

Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehrin dokusuna önem veren bir Belediye olmaktan haz duyduklarını belirterek, her şeyin en güzeline layık Kırıkkale'mizi renklendirmeye devam edeceklerini belirtti. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı yaptığı açıklamanın devamında, 'Belediyemiz serasında kendi personelimiz ile kendi ürettiğimiz çiçekleri çeşitli cadde ve sokaklara dikiyoruz. Sezonun açılması ile parklarımız ve alanlarımız rengarenk bir görüntüye kavuşuyor' diye konuştu.

510 bin adet üretim yapıldı

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Yurtoğlu 2014 yılı itibari ile sadece 2 sera ile üretim yapıldığı şuan da ise bin 5oo metrekare alan üzerinde 10 adet sera ile üretim yapıldığının altını çizdi. Yurtoğlu, 'Tohumdan toprağa çeşitli üretim teknikleri kullanarak çiçeklerimizi üretiyoruz. Bu sezon itibari ile 510 Bin çiçek üretimi gerçekleştirdik. Bu çiçeklerimizi, şehrimiz parklarında, orta refüjlerde, mezarlıklarda ve farklı alanlarda toprakla buluşturuyoruz' dedi. Müdür Yurtoğlu, aynı zamanda tarihi Kırıkkale evlerinde bu çiçeklerin satışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çiçek Fabrikası Cadde ve sokakları renklendiriyor

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çiçek Fabrikası Cadde ve sokakları renklendiriyor - Son Dakika


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