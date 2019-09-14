'Çiçek gibi izmir' için kemeraltı'nı temizlediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çiçek gibi İzmir' sloganıyla başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliğinin Kemeraltı'nda yapılan etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'Çiçek gibi İzmir' sloganıyla başlatılan seferlerlik kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda temizlik ekipleriyle birlikte yapılan temizlik çalışmalarına katıldı. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliği için Konak Meydanı'ndaki İzmir Saat Kulesi önünde buluşuldu. Vakumlu yol süpürme ve basınçlı yol yıkama araçlarından da yararlananılan temizlik çalışması sırasında belediye personeli ile vatandaşlar da çöp poşetleri ve eldivenleriyle hazır bulundu. Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu Etüt Eğitim Merkezi öğrencilerinin temizlik temalı hazırladıkları gösteri, büyük beğeni topladı. Temizliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, hepsi CHP'li olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Temizlik çalışmalarına katılan belediye başkanları, çöpleri toplayarak süpürge ile yerleri sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise araçlarla yolları yıkadı. Öte yandan temizlik çalışmalarına katılanlar arasında muhtarlar, Konak'ta yaşayanlar ve İzmir'in farklı ilçelerinden gelenler de yer aldı.