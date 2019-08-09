Son Dakika Haberleri: Çiçek hakkında her şey bu festivalde
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Çiçek hakkında her şey bu festivalde

7 dakika önce

İstanbul'un mis kokulu festivali, Floralfest 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Tomtom'da gerçekleşiyor.

Çiçek hakkında her şey bu festivalde, System.String[]

Doğa ile yaratıcılığın, çiçeklerin büyüleyici renkleriyle tasarımın buluştuğu Floralfest, üçüncü yılında Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul Tomtom'u mis kokulu bir bahçeye çevirmeye hazırlanıyor.

Her sene artan katılımcılarıyla Türkiye'nin en yaratıcı çiçek tasarımcılarını ve butik çiçekçilerini bir araya getiren Floralfest, bu yıl son dönem dünyada da çok popüler olan etnik tasarım konseptiyle çiçek tutkunlarını büyüleyecek.

Her yıl olduğu gibi çiçek trendlerinin yakından takip edildiği Floralfest'te, konsept çiçek tasarımlarından tadı damakta kalacak çiçekli tatlara, bitki özlü bakım ürünlerinden çiçekli aksesuarlara kısaca çiçek hakkında her şey yer alacak. İki gün boyunca çiçek tutkunlarını ağırlayacak olan Floralfest'in bu yılki etkinlik programında; çiçeğe dair söyleşiler, çiçek atölyeleri ve canlı çiçek performansları yer alacak.

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:26 Kaynak: Bültenler
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