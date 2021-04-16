Çiçek, hediyeleşmede önemli bir araç - Son Dakika

Çiçek, hediyeleşmede önemli bir araç

16.04.2021 10:51
Çiçek, hediyeleşmede önemli bir araç, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, üniversiteli gençlerin "Çiçek Hediye Etme Davranışlarının Sosyolojik Tahlili" üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın amacı genel olarak üniversiteli gençlerin çiçek hediye etme/alma davranışlarını incelemek ve çiçeklerin gençler tarafından nasıl anlamlandırıldığı, çiçek alırken dikkat ettikleri hususlar ve çiçek alma alışkanlıklarını farklı değişkenler üzerinden incelenmesi olarak belirlendi.

Araştırmaya 510 lisans öğrencisi katıldı

Çevrimiçi anketle gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye'nin farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 Akademik Yılında öğrenim gören 18-25 yaş arasında toplam 510 ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi katıldı. %68.0'ı (347) kadın, %32.0'si (163) erkek olan katılımcıların %69.4'ü lisans, %23.3'ü ön lisans ve %7.3'ü ise yüksek lisans öğrencisi oldu. Katılımcılardan %51.0'ı devlet üniversitesinde, %49.0'ı ise vakıf üniversitesinde öğrenim gördüklerini kaydetti.

Katılımcı öğrencilerin %42.9'unu 18-20 yaş arası, %28.8'ini 21-22 yaş arası, %14.3'ünü 23-24 yaş ve %13.9'unu 24-25 yaş arası gençler oluşturdu. Öğrencilerin her bölümden, sınıftan ve yaştan örnekleme dâhil edilmiş olması, örneklemin ana kütle temsili ve sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir hususu oluşturdu.

Gençler çiçek hediye etmeyi seviyor

"Çiçek hediye eder misiniz?" sorusunu katılımcıların %70.4'ü "evet", %29.6'ı "hayır" şeklinde yanıt verdi.

Bu soruya kadın katılımcıların %48.6'ı"evet", 19.4'ü "hayır" şeklinde cevap verirken erkeklerin ise %21.8'i "evet", %10.2'i (52) "hayır" cevabını verdi.

Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor

"Çiçekler size ne hissettiriyor?" sorusuna katılımcıların %7.1'i kendilerini özel hissettirdiklerini, %18.8'i huzurlu ve %23.9'u mutlu hissettikleri yanıtını verdi. Katılımcıların %2.7'i bu soruya"güzel koku", %3.1'i güven, %5.9'u doğa, %11.4'ü değerli ve %3.3'ü kavramlarıyla ifade etti.

İlk çiçek annelere hediye ediliyor

"İlk olarak ne zaman ve kaç yaşında kime çiçek hediye ettiniz?'' sorusuna katılımcıların %31.9'u 5-10 yaş arası ve %19.1'i 10-15 yaş arası annelerine çiçek hediye ettiklerini ifade etti. Bunun dışında katılımcıların %12.2'si 15-20 yaş arasında sevgililerine ve %6.6'sı 5-10 yaş arası katılımcılar öğretmenlerine hediye ettiklerini belirtti.

Hediye edeceğim çiçeği kendim götürürüm

"Hediye etmek istediğiniz çiçeği hangi yolla ulaştırırsınız?" sorusuna katılımcıların %63.9'u kendileri götürmeyi tercih ettiklerini belirtirken; katılımcıların %33.8'i ise "kargo" kullandıklarını söyledi.

Birinden çiçek hediye aldınız mı?

"Birinden çiçek aldınız mı?'' sorusuna katılımcıların %59.8' i evet cevabını verdi. "Evet", yanıtını verenlerin %86.9'unu kadınlar oluştururken, %13,1'lik kısmını erkekler oluşturdu. Bu soruya katılımcıların %40.2'si "hayır" cevabını verdi. "Hayır" cevabını verenlerin %40.0'ını kadınlar, %60.0'ını ise erkekler oluşturdu.

Saksı çiçeği tercih ediliyor

"Birine hediye çiçek alırken veya birinden çiçek hediye aldığınızda hangisini tercih edersiniz?" sorusuna katılımcıların %52.9'u saksı çiçeği tercih ettiğini belirtirken; bunun %75.9'unu kadınlar, %24.1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar arasında saksı çiçeği tercih edenlerin oranı %40.2 iken, %24.5'i kesilmiş çiçek tercih ettiklerini dile getirdi.

Çiçeğin taşıdığı anlam daha önemli

"Size çiçek hediye verildiğinde hangi husus sizin için daha önemli?'' sorusuna katılımcıların %63.3'ü (323) çiçeğin taşıdığı anlamın daha önemli olduğu cevabını verdi. "Çiçeğin taşıdığı anlam" yanıtını verenlerin %70.6'ını kadınlar, %29.4'ünü ise erkekler oluşturdu.

Bu soruya katılımcıların %14.1'i "alan kişinin zevkine göre olması" yanıtını verdi. Alan kişinin zevkine göre olması yanıtını verenlerin %54.2'sini kadınlar, %45.8'ini erkekler oluşturdu.

Katılımcıların %15.9'u ise "kendi zevkime göre olması" yanıtını verdi. Kendi zevkine göre olmasını tercih edenlerin %75.3'ünü kadınlar, %24.7'sini erkekler oluşturdu.

Gençler çiçeklerin anlamıyla ilgililer

"Çiçeklerin taşıdığı anlamlar vardır. Kırmızı gülün aşkı temsil etmesi gibi. Bunlar hakkında bir bilgiye sahip misiniz?" şeklindeki soruya katılımcıların %62.4'ü "evet", %33.1'i ise "hayır" yanıtını verdi.

"Evet" yanıtını verenlerin %71,1'ini kadınlar oluştururken, %28,9'unu erkekler oluşturdu. "Hayır" yanıtını verenlerin %62,1'ini kadınlar oluştururken %37,9'unu erkekler oluşturdu.

Renk fark etmiyor

"Hangi renk çiçekseversiniz?" sorusuna katılımcıların %23.7'i "beyaz"; %17.6'ı "kırmızı" yanıtını verirken; %47.3'ü ise "rengin fark etmediğini" dile getirdi.

Yapay çiçekler tercih edilmiyor

"Hangisini tercih edersiniz?" sorusuna katılımcıların %97.1'i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken %2.9 (15) kişi yapay çiçek tercih ettiklerini belirtmiştir.

"Size çiçek alındığında hangisini tercih edersiniz?" sorusuna katılımcıların %90.8'i "gerçek çiçek";%3.7'i "yapay çiçek" yanıtını verirken; %5.5'i ise herhangi bir fikri olmadığını dile getirdi. Kadın katılımcıların %94.5'i ve erkek katılımcıların %90.8'i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtti. Bu oran yapay çiçekte kadın katılımcılar için %3.2, erkekler için %3.7 oldu.

"Birine çiçek aldığınızda hangisini tercih edersiniz?" sorusuna katılımcıların %96.3'ü gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken; %3.7'si yapay çiçek tercih ettiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde değişiklik olmadı

"Pandemi sürecinde çiçek hediye etme/hediye alma davranışınızda bir değişiklik oldu mu?" sorusuna katılımcıların %66,6 oranındaki önemli bir bölümü "hayır" yanıtını verirken, %18,7'i "Çiçek gönderme/alma şeklinde bir değişiklik" olduğunu belirtti. Bunun nedeni pandemi şartlarından dolayı online sitelerden çiçek sipariş etmeyi tercih ettikleriyle ilişkilendirildi.

Çiçekle ilgili şarkıda "Sarı Laleler'' akla geliyor

"İçinde çiçeklerle ilgili anlam ifade eden sevdiğiniz bir şarkı var mı?''sorusuna katılımcıların %31.8 "Sarı Laleler", %10.6'sı "Kır Papatyası", %6.8'i "Bir Demet Yasemen", %6.4'ü "Gülpembe", %5.7'si "Begonvil" yanıtını verdi.

Çiçeklerle ilgili anlamlı isim: Yasemin

"İçinde çiçeklerle ilgili anlam ifade eden sevdiğiniz bir isim var mı?'" sorusuna katılımcıların %11.0'ı Yasemin, %13.6'ı Lale, %8.3'ü Menekşe, %10.5'i Nergis, %4.4'ü Nilüfer, %1.3'ü Gülşen, %6.1' Papatya, %16.7'si Gül şeklinde cevapladı.

Çiçek, hediyeleşmede önemli bir araç

Yüksek Lisans, Pandemi, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çiçek, hediyeleşmede önemli bir araç - Son Dakika


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