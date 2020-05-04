Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı - Son Dakika Ekonomi

Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı

6 saat önce

Anneler Günü için hazırlık yapan çiçek sektörü, 20 ülkeye 25 milyon dal çiçek ihraç ederek 3 milyon dolar gelir sağladı.

Çiçek ihracatında Kovid-19 nedeniyle yaklaşık yüzde 45 kayıp yaşandı, System.String[]

Anneler Günü için hazırlık yapan çiçek sektörü, 20 ülkeye 25 milyon dal çiçek ihraç ederek 3 milyon dolar gelir sağladı.

Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü için çiçek seralarında hummalı çalışmalar sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seralarda maske ve eldiven takarak çalışan işçiler sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Özenle kesilen rengarenk çiçekler, paketlendikten sonra iç ve dış pazardaki alıcılarını beklemeye başlıyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıla göre bu yıl Anneler Günü sevkiyatının salgın nedeniyle düşük olduğunu söyledi.

Geçen yıl 45 milyon dal çiçekten 7 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirten Yılmaz, "Bu yıl yaşamış olduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle ihracat istenilen ölçüde değil. Bu yıl Anneler Günü çiçek ihracatı 3 milyon dolarda kaldı ve yaklaşık 25 milyon dal çiçek gönderdik. İhracatta yüzde 40-45 kaybımız söz konusu." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya çiçek gönderildiğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'de yetiştirilen çiçeklerin 20 ülkedeki anneleri mutlu edeceğini ifade etti.

Yılmaz, Anneler Günü çiçeğinin renginin ise ağırlıklı olarak kırmızı olduğunu ancak ülkelere göre renklerin değiştiğini ve kendilerinin de buna yönelik üretim yaptıklarını bildirdi.

Kesme çiçeğin, Türkiye genelinde 60 bin dekarlık üretim alanına sahip olduğunu ve 100 bin üzerinde istihdam oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, yetişen ancak satılamayan çiçeklerin ise çöpe atıldığını kaydetti.

İsmail Yılmaz, Anneler Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 06:20 Kaynak: AA


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